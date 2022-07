"Le Città in festa", ecco la proroga fino a mezzanotte di altri aventi estivi

Le Città in Festa: approvata la proroga alle 24 per la chiusura di altre manifestazioni culturali e di intrattenimento estive, su proposta dell’assessore alla Promozione del territorio Paola Mar, la delibera deroga i limiti massimi degli orari per le manifestazioni culturali e di intrattenimento, che potranno concludere le loro attività a mezzanotte diversamente da quanto disposto dal Regolamento di polizia e sicurezza urbana. Ecco l’elenco delle manifestazioni che potranno contare su un prolungamento dell’orario fino alle ore 24:

02 agosto ore 19.00, Sergio Caputo Trio, Parco Albanese Divisione Acqui e Arena

10 agosto, ore 19.00, Caffeina 4Tet Crazy Band, Parco Piraghetto

10 agosto, ore 19.00, Jazz Conero Quartet Group, Forte Marghera

10 agosto, ore 19.00, New Orleans 4Tet Swing Band, Parco Querini

10 agosto, ore 19.00, Montefeltro Quartet Marching Band, Parco Belfredo

10 agosto, ore 19.00, Gli Allegri Ottoni Itineranti, Parco Albanese

12 agosto, ore 19.00, Jazz Conero Quartet Group, Parco Piraghetto

12 agosto, ore 19.00, New Orleans 4Tet Swing Band, Parco San Giuliano

12 agosto, ore 19.00, Montefeltro Quartet Marching Band, Parco Querini

12 agosto, ore 19.00, Gli Allegri Ottoni Itineranti, Parco Belfredo

12 agosto, ore 19.00, Caffeina 4Tet Crazy Band, Parco Albanese

16 agosto, ore 19.00, New Orleans 4Tet Swing Band, Parco Piraghetto

16 agosto, ore 19.00, Montefeltro Quartet Marching Band, Forte Marghera

16 agosto, ore 19.00, Gli Allegri Ottoni Itineranti, Parco Querini

16 agosto, ore 19.00, Caffeina 4Tet Crazy Band, Parco Belfredo

16 agosto, ore 19.00, Jazz Conero Quartet Group, Parco Albanese

18 agosto, ore 19.00, Montefeltro Quartet Marching Band, Parco Piraghetto

18 agosto, ore 19.00, Gli Allegri Ottoni Itineranti, Parco San Giuliano

18 agosto, ore 19.00, Caffeina 4Tet Crazy Band, Parco Querini

18 agosto, ore 19.00, Jazz Conero Quartet Group, Parco Belfredo

18 agosto, ore 19.00, New Orleans 4Tet Swing Band, Parco Albanese

22 agosto, ore 19.00, Gli Allegri Ottoni Itineranti, Parco Piraghetto

22 agosto, ore 19.00, Caffeina 4Tet Crazy Band, Forte Marghera

22 agosto, ore 19.00, Jazz Conero Quartet Group, Parco Querini

22 agosto, ore 19.00, New Orleans 4Tet Swing Band, Parco Belfredo

22 agosto, ore 19.00, Montefeltro Quartet Marching Band, Parco Albanese

29 agosto, ore 19.00, Caffeina 4Tet Crazy Band, Parco Piraghetto

29 agosto, ore 19.00, Jazz Conero Quartet Group, Parco San Giuliano

29 agosto, ore 19.00, New Orleans 4Tet Swing Band, Parco Querini

29 agosto, ore 19.00, Montefeltro Quartet Marching Band, Parco Belfredo

29 agosto, ore 19.00, Gli Allegri Ottoni Itineranti, Parco Albanese

5 settembre, ore 19.00, Foglietta, Piazzetta Malipiero

12 settembre, ore 19.00, Morelli, Piazzetta Malipiero

19 settembre, ore 19.00, Celestini, Piazzetta Malipiero

A queste si aggiungono le proroghe per i seguenti eventi, realizzati su più giornate: l'associazione Commercianti Gazzera organizza nei giorni 3,4,12,25 agosto e 1° settembre intrattenimenti nell’ambito di “Estate Gazzera” in piazzetta Brendole e aree limitrofe che si concluderanno entro le 24. L'associazione Fems du Cinema dal 27 al 31 luglio organizza all'Arsenale di Venezia spettacoli nell’ambito di “Cinema Barch-in” che si concludono entro le 24 e Venezia Spiagge spa ai fini di animare gli spazi della terrazza Blue Moon al Lido, dal 30 agosto all’11 settembre, ha programmato la realizzazione eventi come musica dal vivo e dj che andranno avanti anche queste fino alle 24.