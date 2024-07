Il teatro improbabile a Moniego con l’acrobata aerea Clara Larcher

È un mondo fatto di corde quello che racconterà l’artista di strada Clara Larcher, con il suo spettacolo dal titolo “Arakè”, ospite del terzo appuntamento del Teatro improbabile a Noale in programma mercoledì 17 luglio in piazza Giovanni Paolo II, a Moniego.

Clara Larcher, acrobata aerea e danzatrice, ha iniziato ad appassionarsi al circo contemporaneo da grande per poi decidere che quel hobby doveva diventare la sua professione. Il suo spettacolo la vedrà impegnata a destreggiarsi tra le corde e trovare soluzione ai numerosi loro intrecci.

La sua esibizione, prevista per le 21.15, sarà preceduta dalle 20.00 da un laboratorio di giochi in legno dei nonni proposti da Clown Nuvoletta.

Clara Larcher è specializzata in corda tessuto e danza. Approfondisce i suoi studi fra il 2014 e il 2019 a Buenos Aires dove partecipa a vari progetti collettivi di danza contemporanea e acrobatica aerea e frequenta il corso di laurea in danza con indirizzo “expresión corporal” alla Universidad Nacional de las Artes (UNA), oltre a diplomarsi come insegnante di yoga alla scuola Ananda Yoga e allenare corda e tessuto negli spazi di circo della città.

Dal 2017 lavora come acrobata aerea nella Compañía Depáso, di cui è fondatrice insieme a José Cereceda, girando con lo spettacolo “La Trottola”. Dopo un anno alla Scuola di Circo Flic, Torino, e dopo il Laboratorio de Investigación en Aereos, Barcellona, attualmente lavora al suo spettacolo “Araké” sviluppando una ricerca con corda e multicorda. Cura proposte pedagogiche in formato workshop o laboratori residenziali incentrati sulla ricerca del movimento in aria.

Al laboratorio e allo spettacolo si può partecipare gratuitamente.