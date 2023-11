Alla biblioteca Vez l'incontro con Claudio Pagliara, volto fra i più noti dell’informazione italiana

Nell’autunno convulso del pianeta, mentre il Medio Oriente in fiamme ruba la scena all’Europa in guerra e il pianeta si polarizza in un crescendo inarrestabile, c’è il rischio di trascurare una location sensibile del mondo: «Un’isola poco più grande della Sicilia, abitata da 23 milioni di abitanti, che produce i microchip più avanzati del mondo ed è circondata da acque dove transitano migliaia di miliardi di dollari di merci all’anno. Taiwan – spiega il giornalista Claudio Pagliara, responsabile dell’ufficio di corrispondenza Rai dagli Stati Uniti, volto fra i più noti dell’informazione televisiva – suo malgrado potrebbe innescare la scintilla della Terza guerra mondiale, la tempesta perfetta ha qui il suo occhio del ciclone».

Si intitola, non a caso, “La tempesta perfetta. USA e Cina sull’orlo della Terza Guerra mondiale” il saggio appena pubblicato per Piemme da Pagliara, che lo ha progettato forte di un’esperienza significativa: per oltre un lustro è stato riferimento dell’informazione da Pechino, dove ha raccontato il grande balzo economico e tecnologico del continente asiatico, e dal 2019 è di stanza negli Stati Uniti, dove ha testimoniato gli eventi epocali delle ultime stagioni, dall’ascesa alla presidenza degli USA di Joe Biden alle ore convulse di Capitol Hill assaltata dai manifestanti trumpiani. Al suo libro, che include storie vissute e raccontate in prima persona e che analizza tensioni e ripicche commerciali, equilibri e riassestamenti dello scacchiere geopolitico internazionale, è dedicato l’evento speciale del cartellone In_touch, in programma venerdì 24 novembre, alle 18 nella Biblioteca civica Vez di Mestre. In dialogo con il giornalista Roberto Bonaldi, Claudio Pagliara ci guiderà alla scoperta di cosa sta succedendo fra le pieghe delle manovre incrociate degli USA di Biden e Blinken e del “timoniere” cinese Xi Jinping.

L'ingresso e libero, si potrà accedere in sala dalle 17.30 prenotando il proprio posto online.

Claudio Pagliara (Frosinone, 1958) è entrato nella professione giornalistica nel 1981 vincendo una borsa di studio. Da 23 anni è corrispondente della Rai e racconta al grande pubblico i cambiamenti epocali dei nostri tempi. Claudio Pagliara è stato corrispondente da Parigi e a lungo da Gerusalemme, ha raccontato il grande balzo economico e tecnologico del continente asiatico da Pechino e dal 2019 è a capo dell’ufficio di corrispondenza Rai dagli Stati Uniti. Da questo spicchio visuale ha raccontato l’insediamento di Biden alla Casa Bianca, il biennio pandemico ed è oggi osservatore della Guerra in Ucraina dal nuovo continente. Fra i tanti reportage e documentari realizzati da Claudio Pagliara nel corso della sua carriera, spicca certamente "Quel Giorno", il lavoro girato in occasione dei 20 anno dai sanguinosi attentati alle Tori Gemelle di New York: corredato da molte interviste, il documentario rievoca i fatti che hanno preceduto e seguito gli attentati al World Trade Center. Fra i riconoscimenti ricevuti per il suo lavoro spicca il Premio Saint Vincent per il giornalismo.