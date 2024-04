Closer presenta il libro "Il carcere è un mondo di carta" a Marghera

Il libro "Il carcere è un mondo di carta" di Valentina Calderone e Marica Fantuzzi sarà presentato in doppia data a Venezia. Calderone, in particolare, è ospite dell'associazione Closer venerdì 12 aprile alle ore 18, presso la palestra Zenobia alla Giudecca, e sabato 13 aprile alle ore 11 presso la sala della municipalità di Marghera.

Nell'ultimo dei due eventi - organizzato in collaborazione con la libreria Heimat -, l'autrice dialogherà con Andrea Giambartolomei, redattore di "Lavialibera' (qui i dettagli). Il carcere è un mondo di carta, spiegano da Closer, «è un libro che ci proietta verso un futuro in cui i più giovani possono essere educati all'idea che il carcere in Italia, per come lo conosciamo oggi, possa cambiare, descrivendoci in termini accessibili le parole chiave del sistema detentivo italiano».