Noale, un clown di nome Otto alla sagretta dell’Assunta

Un clown di nome Otto, vestito da direttore di un improbabile e misterioso circo, sarà il protagonista del fuori programma del Teatro Improbabile, la rassegna promossa dalla Pro loco di Noale, lunedì 22 agosto ospite della Sagretta dell’assunta. Presenta numeri di autentica bizzarria coinvolgendo il pubblico nelle sue pazzesche avventure sceniche. Irriverente e sbruffone, ma anche dolce, Otto è un clown con senso della scena e della comicità molto spiccate, regala gag da cui traspare una superba capacità ad adattarsi alla piazza e ad improvvisare, trasformando ogni suo spettacolo in un evento unico.

Gianni Risola oggi si definisce clown e artista di strada, talvolta prestato al cabaret. Dice di aver finalmente trovato la propria dimensione, ma da bravo clown resta aggrappato alla condizione di incertezza del futuro, stimolo a rischiare tentando di far meglio, ed augura a tutti, attraverso il suo personaggio Otto, di fare per mestiere il proprio hobby, memore di ciò che gli hanno sempre urlato i professori a scuola: «Risola, se continui a fare il pagliaccio non farai mai strada».

Lo spettacolo di “Otto Panzer” avrà inizio alle ore 20.45, ad ingresso libero. Il Teatro Improbabile ospiterà anche quest’anno il Circo Patuf che, dal 9 al 18 settembre, nei giardini di via Vecellio, proporrà il nuovo spettacolo “Sonambula”.