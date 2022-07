La clownessa Gaia Ma a Noale per far scoccare la freccia dell’amore

C’è anche una nota di romanticismo nello spettacolo tra il comico e il poetico che Gaia Ma, clownessa eccentrica, metterà in scena a Noale, nell’ambito della rassegna “Teatro Improbabile” organizzata dalla Pro Loco. Il titolo della performace, che nel 2020 ha vinto il premio del pubblico al Milano Clown Festival, è “Hit my heart”. Alle prese con instabili equilibri, cappelli volanti, danze e acrobazie, Gaia Ma è alla ricerca dello sconosciuto arciere pronto a scoccare la freccia dell’amore. Appuntamento mercoledì 3 agosto, alle ore 21.15, presso piazza XX Settembre, con partecipazione gratuita.

Gaia Matulli, in arte Gaia Ma, è un'artista multidisciplinare: clownessa, giocoliera, ballerina di tip-tap e suonatrice di fisarmonica per passione.Dopo anni dedicati alla pittura e al restauro, nel 2009 scopre il mondo del clown. Negli anni studia con diversi maestri; dal 2011 al 2013 frequenta e si diploma all' Atelier di Teatro Fisico di Philip Radice (Torino). Giocoliera autodidatta, dal 2010 incentra la sua ricerca sulla manipolazione di cappelli. Dal 2014 al 2018 vive a Barcellona, dove studia danza contemporanea con Laura Vilar e frequenta la scuola SwingCats. Segue i corsi di charlestoon, tip tap e percussione corporale.