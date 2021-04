La corsa notturna a Venezia rinviata al 28 agosto

Il CMP Venice Night Trail si sposta a sabato 28 agosto per garantire la possibilità di far correre gli atleti di notte, a “lume di torcia”. Le nuove norme, infatti, hanno mantenuto il coprifuoco dalle 22, quindi gli organizzatori hanno posticipato la manifestazione (inizialmente prevista per sabato 5 giugno) di oltre due mesi.

«Proseguendo con entusiasmo nell'impegno organizzativo, appare evidente che, ad oggi, purtroppo non vi è nessuna certezza di poter far vivere agli atleti la magia di Venezia di notte – illustra il presidente di Venicemarathon Piero Rosa Salva - L'ipotesi di anticipare l'orario della corsa al pomeriggio stravolgerebbe completamente il senso dell'evento e, inoltre, sarebbe impraticabile correre per Venezia tra la gente di sabato pomeriggio».

«Abbiamo quindi deciso di spostare la gara alla serata di sabato 28 agosto – prosegue Rosa Salva - per mantenere la nostra tradizione e far vivere un'esperienza unica agli atleti, tra calli e campielli illuminati dalle torce. Siamo giunti a questa decisione con rammarico ma con la consapevolezza che la sicurezza, la qualità organizzativa e il fascino della manifestazione siano valori da preservare ad ogni costo».

Le iscrizioni già confermate saranno automaticamente valide per il 28 agosto. Gli atleti che non potranno o vorranno partecipare in quella data, avranno la possibilità di posticipare l’iscrizione al 2022 semplicemente inviando una mail a info@venicemarathon.it.