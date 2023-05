Voli in mongolfiera, aquiloni e giochi per i bambini a Musile di Piave

Una giornata dedicata ai bambini e alle famiglie, con laboratori di aquiloni, clowneria, bolle di sapone, trucca bimbi e voli gratuiti in mongolfiera. Sarà un pomeriggio da non perdere, in special modo per i più piccoli, quello di domenica 28 maggio a Musile di Piave: dalle 15, agli impianti sportivi di via Argine San Marco, c’è “Col nasino all’insù”, evento che promette numerose occasioni di intrattenimento ai giovani partecipanti. Previsti infatti giochi di gruppo, simpatici gadget e un’estrazione a sorteggio con due voli alla presenza del maestro Erich Kunstatscher e della detentrice del titolo mondiale di autogiro Donatella Ricci, del club Papere Vagabonde.

«Sarà una bellissima festa – spiega il sindaco di Musile di Piave, Silvia Susanna – nel corso della quale si rilancerà con forza la bellezza dei giochi all’aperto, in questo momento storico dominato dalla tecnologia. L’obiettivo è anche quello di dimostrare come ci si possa divertire anche senza telefonino o tv, riscoprendo l’importanza di socializzare e stare in compagnia».

Il programma è nutrito e prevede iniziative sui colori nella lingua dei segni italiana, laboratori educativi e di giocoleria, truccabimbi, passi acrobatici e bolle di sapone. Inoltre sarà possibile costruire aquiloni e aerei di carta, creare una maglietta personalizzata (i bambini potranno portarne una completamente bianca da casa) e cimentarsi nel disegno. Alle 16.30 ci sarà poi il Nutella Party a cura della Pro Loco di Musile di Piave. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a domenica 4 giugno.