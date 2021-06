Visite in streaming alla Collezione Peggy Guggenheim per godere dell'arte direttamente da casa

Le sale della Collezione Peggy Guggenheim di Venezia aprono al loro pubblico anche a lontananza. Il museo a Ca' Venier dei Leoni, infatti, ha organizzato il prossimo 15 e 22 giugno alle 18.15 delle visite in live streaming (in inglese e in italiano) condotte da una guida del museo direttamente dalle sale con focus su alcuni dei più iconici capolavori in collezione.

La visita ha una durata di circa 45 minuti, si svolge sulla piattaforma Zoom, e prevede una quota di iscrizione di 5 euro, comprensiva del diritto di prevendita. I partecipanti riceveranno il link per il collegamento il giorno precedente la visita e avranno la possibilità, a fine tour, di poter interagire con la guida per domande ed eventuali curiosità. Tutte le informazioni sull’acquisto del biglietto si trovano al seguente link.

Il museo, inoltre, offre la possibilità di organizzare visite guidate sempre in streaming, a pagamento, per gruppi di più persone, che, in compagnia dei propri familiari e con gli amici, possono così vivere un’esperienza unica e immergersi in unpercorso di visita coinvolgente, anche se a distanza, tra le sale del museo. Le visite, della durata di un’ora, possono essere organizzate tutti i giorni dalle 18.30 alle 20.30, e il martedì dalle 10 alle 16. La prenotazione deve essere effettuata almeno 7 giorni lavorativi prima della data della visita ed è possibile prenotare in diverse lingue, a seconda della disponibilità delle guide. Anche in questo caso al termine del tour, la guida rimane a disposizione per rispondere alle domande dei partecipanti. Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito del museo a questo link.