Domenica 18 ottobre torna in Piazza Martiri a Mirano il mercatino dell’antiquariato e del collezionismo “Gli oggetti dei nonni”, organizzato, come ogni terza domenica del mese, dall’Amministrazione Comunale e da Confcommercio del Miranese.

Questo mese sono ben 150 le bancarelle posizionate in piazza e nelle vie adiacenti, tra cui anche via Castellantico: una grande area espositiva allargata, dove troveranno spazio i professionisti del settore e gli hobbisti, provenienti anche da fuori provincia, dopo che il mercatino di Mirano è tornato ad essere una piazza di richiamo per gli appassionati del genere.

Sarà l’occasione per rivivere il centro storico come luogo di ritrovo, specie in questo autunno purtroppo avaro di manifestazioni, con negozi aperti e locali con plateatici allargati. Il tutto nel pieno rispetto delle disposizioni di sicurezza previste per il contenimento del contagio da Covid-19, a sorvegliare sulle quali ci saranno i preziosi volontari dell’Auser.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per l’occasione torna anche l’iniziativa “A tavola con la tradizione”, che propone prelibati menù legati all’appuntamento del mercatino, con piatti pensati e preparati da ogni gestore in base alla propria fantasia: un modo per scoprire i sapori tipici della tradizione e protagonisti, in questo mese, saranno naturalmente i sapori dell’autunno.