Coma_Cose in concerto a Jesolo

I Coma_Cose faranno tappa, quest'estate, a Jesolo. L'appuntamento live è previsto per il 26 luglio 2021 nell'ambito del Suonica Festival al Parco Pegaso al Lido di Jesolo.

Coma_Cose a Jesolo

Sulla scia del successo del brano sanremese "Fiamme negli occhi", tra i più apprezzati della kermesse e certificato Disco di Platino, e con l’entusiasmo di condividere dal vivo con i fan le canzoni del nuovissimo album Nostralgia, i Coma_Cose porteranno in scena uno spettacolo potente ed emotivamente coinvolgente, con una formazione allargata e inedita. Non mancheranno in scaletta i brani che hanno segnato la storia d’amore e rivalsa di Fausto e California, quel formidabile viaggio che li ha portati in soli tre anni a imporsi come riferimento cardine del nuovo panorama cantautorale italiano.

Biglietti

Il titolo di ingresso si potrà acquistare su TicketOne.

