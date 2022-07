La mostra "Come un fiume in laguna. Le Venezie scolpite di Gianni Aricò" apre al pubblico dal 29 luglio al 28 agosto 2022, tutti i giorni, con orario 10-18, presso la Scuola Grande San Teodoro (San Marco 4810, Venezia), ingresso libero. In esposizione lavori originali (sculture, quadri, medaglie), pannelli fotografici con testi sulla vicenda biografica e artistica di Gianni Aricò, proiezione di video con interviste in atelier e inaugurazioni di opere pubbliche.

L’iniziativa nasce nella Scuola Grande San Teodoro per impulso del Guardian Grande Roberta Di Mambro e apre le manifestazioni promosse dal comitato per le celebrazioni di omaggio a Gianni Aricò. Esposizione a cura di Stefano Cecchetto, con allestimento di Elisabetta Fabbri, fotografie di Fulvio Orsenigo, progetto grafico di Francesco Nardo Comunicativo. Si ringraziano per i contributi video Carlo Montanaro e Roberto Moro. Partner per Supporto Contatti Media Federica Repetto. Le formelle per il portone della chiesa di Santo Stefano sono gentilmente concesse dal comitato Don Mario Senigaglia.

Nel corso dell'inaugurazione, prevista per venerdì 29 luglio 2022, alle ore 11, presso la Scuola Grande San Teodoro, saranno presentati gli itinerari di visita alle opere dell'artista a Venezia e a Mestre.