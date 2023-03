La grande danza protagonista al Teatro a l’Avogaria di Venezia

La danza classica vista attraverso il più grande dei suoi interpreti è protagonista al Teatro a l’Avogaria di Venezia: domani, martedì 21 marzo alle ore 21.00, nell’ambito della rassegna de “I Martedì” va in scena “Come un pesce sulla terra, dialoghi con i diari di Vaslav Nijinsky”, concept e performance di Marta Cellamare per la regia di Riccardo Pisani con il supporto di L'Asilo, Rete Habitat - spazi per la danza, Teatro del Lavoro di Pinerolo, Spazio 13.

L'idea di questo progetto performativo nasce da una folgorazione, un'impressione a caldo, epiteliale ma profonda, dopo la lettura dei Diari di Vaslav Nijinsky. Questi testi hanno rivelato la possibilità di dare voce e carne alle parole vive, tumultuose quanto docili, fragili, con una forte componente inevitabilmente corporea. Dopo questa infatuazione è iniziato un processo di selezione dei testi tratti dai quattro quaderni, suddivisi in due parti: Vita e Morte. Nijinsky non è solo un ballerino rivoluzionario ma è anche genio e follia, manie e disturbi deliranti. Alcuni stralci dei Diari costituiscono il tessuto drammaturgico che dialoga con il vissuto corporeo e sentimentale di Marta Cellamare attraverso i linguaggi della musica dal vivo, del movimento espressivo e delle proiezioni di immagini audiovisive.