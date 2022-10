Angelo Comisso trio a Noale per Suoni d'acqua festival

Terzo spettacolo di Suoni d’Acqua, festival di musica diffuso dei territori d’acqua che per questa prima stagione autunno-inverno vede coinvolte le città di Adria, Cavarzere, Chioggia e Noale.

Giovedì 27 ottobre (ore 21) sul palco di sala San Giorgio, a Noale, è il turno di Angelo Comisso trio con il nuovo album “Numen”. Nella nuova formazione in trio, il pianista Angelo Comisso ha trovato in Luca Colussi (batteria) e Alessandro Turchet (contrabbasso) due partner sensibili che lo seguono incondizionatamente nel suo virtuosismo, nel flusso di armonia infinita e passionale; nelle sembianze di una completa improvvisazione, “Numen” presenta linee melodiche che si sottomettono a una legge naturale di bellezza.?

La formazione classica di Comisso pone le basi per un jazz saldamente ancorato alla dimensione europea dell’immagine sonora e del fraseggio, ma allo stesso tempo apre una porta a mondi sonori ampi ed espansivi che cambiano e si evolvono in modo abbagliante.?Il Trio si muove con leggerezza tra atmosfere mediterranee e tentazioni melodiche, riferimenti etnici, suggestioni liriche e atmosfere visionarie, sempre in un equilibrio timbrico assoluto: informali, puri, umili, semplicemente seguendo un comando divino. Info e prenotazioni: 327 332 4469

Suoni d’Acqua è il festival con 12 mesi di eventi, una stagione autunno-inverno e una stagione primavera-estate. Appuntamenti promossi da Musica Chioggia in collaborazione con ministero della cultura, Regione Veneto, Rete mondiale Unesco dei musei dell’acqua e Centro internazionale Civiltà dell’acqua. È realizzato grazie all’impegno dei Comuni di Adria, Cavarzere, Chioggia e Noale, con il patrocinio di Parco Delta del Po e dell’Autorità di sistema portuale del mare adriatico settentrionale porti di Venezia e Chioggia.