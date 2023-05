A Mirano la commemorazione delle stragi di Capaci e via D’Amelio

Martedì 23 maggio alle ore 16.30 in piazza Nella e Paolo Errera a Mirano avrà luogo la commemorazione “Il Ricordo e la Memoria” per le stragi di Capaci e via D'Amelio.

Quest'anno ricorre infatti il trentunesimo anniversario delle stragi in cui persero la vita i giudici Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Francesca Morvillo e i poliziotti Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

Un momento di raccoglimento, aperto a tutta la cittadinanza, nel ricordo dei tragici attentati del 23 maggio e del 19 luglio 1992. L'evento è organizzato dall'associazione Un Cuore da Cavaliere, con il patrocinio del Consiglio Regionale del Veneto, del Comune di Mirano e della Fondazione Falcone.