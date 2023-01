Epifania, tutti gli eventi nel Comune di Dolo tra befane in barca e spettacoli pirotecnici

Venerdì 6 gennaio 2023 eventi in tutto il Comune di Dolo, tre momenti di festa a conclusione delle tante iniziative del Comune per il Natale 2022. A Dolo "La Befana arriva in barca allo Squero" evento organizzato da amministrazione comunale e associazione Pro Loco di Dolo, un'occasione di divertimento per tutti:

dalle 15:30 la Befana, arrivata in barca dal Naviglio, distribuirà calze e dolcetti ai più piccoli, ci saranno anche panettone, thè, cioccolata e vin brulé.

alle 17:30 spettacolo pirotecnico e musicale sulle sponde del Naviglio.

Presso il Patronato della Parrocchia di San Rocco si festeggia l'arrivo dei Re Magi alle 15:30, poi alle 16:00 super tombola, tornei e giochi, cioccolata e vin burlé per tutti. Alle 17:30 premiazioni Concorso Presepi 2022.

Ad Arino presso il Centro Comunitario Parrocchiale, Asd Arinese in collaborazione con Associazione Hazard e con il Patrocinio del Comune di Dolo organizzano "Befana Game". Dalle 14:00 si potrà giocare a Forza 4 gigante, Football Dart's, Torneo di Play-Station, Calcio Balilla umano e tanto altro. Per tutti bevande e dolciumi e alle 19:00 spettacolo pirotecnico.

A Sambruson, presso la Chiesa Arcipretale, premiazione dei mini Presepi e dei Presepi in famiglia alle 15:00, poi esibizione del Coro 'Cantemose', rinfresco in patronato e consegna calze ai bambini. A conclusione dell'evento alle 17:00 spettacolo pirotecnico in campo sportivo.