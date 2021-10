Festival delle Idee: doppia data "Alice canta Battiato" al teatro Malibran

Alice omaggia Franco Battiato in un doppio evento speciale al Teatro Malibran di Venezia, venerdì 22 e sabato 23 ottobre (ore 21.00), appuntamento di prestigio all’interno della terza edizione del “Festival delle Idee”. Con Alice canta Battiato, l’artista propone una versione acustica dei brani del Maestro con gli arrangiamenti e le rielaborazioni per pianoforte del pianista Carlo Guaitoli, con lei sul palco.

La scaletta propone canzoni che appartengono ai diversi periodi compositivi di Battiato, alcune mai cantate prima d'ora e altre che hanno cantato insieme per la prima volta nel 2016, nel Tour “Battiato e Alice”. Non mancherà una breve incursione anche nelle sue cosiddette canzoni mistiche, senza dimenticare quelle nate dalle numerose collaborazioni a partire dal 1980 e scritte insieme, come Per Elisa, i duetti storici e anche i brani che Battiato ha scritto più recentemente per lei, Eri con me e Veleni, inclusi rispettivamente negli ultimi album Samsara e Weekend. «Ora più che mai – spiega Alice - è mio profondo desiderio essere semplice strumento insieme a Carlo Guaitoli, per quel che possiamo cogliere e accogliere, di ciò che Franco Battiato ha trasmesso attraverso la sua musica e i suoi testi, in questo suo straordinario passaggio sulla Terra».

L'evento fa parte del programma del Festival delle idee, ideato da Marilisa Capuano per Associazione Futuro delle Idee, organizzato in collaborazione con M9 e partecipato da Ulss3 Serenissima, Arteven, Treviso Giallo. Gli eventi al Teatro Malibran e alle Sale Apollinee sono in collaborazione con Fondazione Teatro La Fenice di Venezia.

Alice

Alice, nome d’arte di Carla Bissi, è una delle cantautrici italiane più note ed amate dal grande pubblico. La canzone “Per Elisa”, scritta insieme a Franco Battiato e al violinista compositore Giusto Pio, con cui vinse il Festival di Sanremo nel 1981, si impose nelle hit parade nazionale e inter-nazionale. Il sodalizio artistico con Battiato ha caratterizzato una parte importante del percorso musicale e professionale di Alice. Nel live tour “Alice canta Battiato” è accompagnata al pianoforte dal maestro Carlo Guaitoli, da tanti anni collaboratore di Battiato in qualità di pianista e direttore d’orchestra.

