Musica dal mondo in via Piave: due giorni di concerti gratuiti a Portaverde

Ancora tanta musica sul palco di Musica dal Mondo a PortaVerde - I Giardini di Via Piave che anche questa settimana propone nel giardino estivo mestrino due serate di musica e divertimento, tra le indimenticate hit degli anni ‘80 e il fascino senza tempo del tango argentino.

Il 9 agosto è il turno di un Live show di musica anni ’80 con gli Evolution 80, band che porta in sul palco brani che spaziano dalla Italo, alla Disco (Righeira, Spagna, Gazebo) al Pop d’alta classifica (Dead or Alive, Communards, Michael Jackson). Gli Evolution 80 accompagnano dal vivo molti artisti tra cui Johnson Righeira, Tony Esposito, Tracy Spencer, Papa Winnie e Ivana Spagna.

Immancabile in questa programmazione un concerto di tango: i Tango Spleen Orquesta arrivano il 10 agosto in “Todo es Amor”: lo show si compone di musiche originali di Tango Spleen, composizioni di Astor Piazzolla, classici del tango di Mariano Mores, Sebastian Piana, Osvaldo Pugliese e brani del repertorio folklorico sudamericano. Grazie all’immediatezza di un linguaggio attuale e autentico, tra musica e narrazione, Tango Spleen accompagna il pubblico a riconoscere come la musica e la poesia del tango non siano solo un’eredità del passato ma una realtà più che mai viva ed in evoluzione.

Tutti i concerti sono a ingresso libero. La rassegna è parte della programmazione estiva Palcoscenici Metropolitani, organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Arteven grazie al contributo del Mic riservati a organismi finanziati nell’ambito del Fondo Unico per lo Spettacolo.