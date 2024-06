Con Bissuola Live inizia l'estate dei concerti: prima data con Vecchioni

Vecchioni, Gazzè, Willie Peyote, Carmen Consoli. Si apre tra due giorni, mercoledì 5 giugno, la stagione dei concerti all'aperto al parco Albanese/Bissuola di Mestre. Quattro date che confermano l'area verde come punto di riferimento per la musica dal vivo sulla terraferma veneziana, grazie alla qualità degli artisti proposti. Un modello già sperimentato con la rassegna primaverile, che tra aprile e maggio, all'interno del teatro del Parco, ha visto le esibizioni di Eugenio Finardi, Giancane, Motta e Ditonellapiaga.

Si parte quindi con Roberto Vecchioni (mercoledì 5 giugno, ore 21), che porta a Mestre il suo tour "Tra il silenzio e il tuono". Tra i cantautori più amati da tutte le generazioni, autore di intramontabili capolavori, sarà accompagnato dalla band composta da Lucio Fabbri (pianoforte, violino, mandolino), Massimo Germini (chitarra acustica), Antonio Petruzzelli (basso) e Roberto Gualdi (batteria). Il costo del biglietto, come per tutti gli altri concerti di Bissuola Live summer, è di 20 euro. Subito dopo Vecchioni toccherà a Max Gazzè con l'Orchestra Casadei (giovedì 6 giugno) e a Willie Peyote (venerdì 7 giugno), prima del gran finale con Carmen Consoli (lunedì 10 giugno).

Il festival in piazzetta Malipiero

Iniziano già oggi gli appuntamenti musicali gratuiti in piazzetta Malipiero, "salotto estivo" del teatro Toniolo, in centro a Mestre. Lunedì 3 giugno (ore 19.30) è in programma lo spettacolo "Schiena dritta per Gianmaria Testa", tributo al grande cantautore e scrittore piemontese, con Guido Festinese, Paolo Gerbella, Julio Fortunato, Paolo Priolo e Maurizio Logiacco. Il 17 giugno tocca all’Hybrid Music Ensemble, formazione musicale nata dal laboratorio annuale di Hybrid Music; il 24 giugno Michele Bonivento 4tet, che presenterà il nuovo album California Roads: un cocktail di soul, jazz e funk che ben rappresenta l’esperienza di un musicista che ha alle spalle oltre 80 album con collaborazioni internazionali; chiude la rassegna, il 1° luglio, il concerto di Gianluca Lusi, sassofonista di spiccata sensibilità musicale e tecnica sopraffina, con il suo nuovo album di inediti Gone. Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 19.30, con ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria su www.culturavenezia.it.

San Giuliano

Anche parco San Giuliano, forte dell'enorme successo ottenuto dal concerto dei Pinguini Tattici Nucleari nell'estate 2023, torna ad ospitare la musica dal vivo: nella giornata del 21 giugno farà tappa il 105 Summer Festival, format che porta in 4 città italiane gli artisti più amati del momento (la line-up definitiva non è ancora stata annunciata), con la conduzione di Mariasole Pollio e Daniele Battaglia.

Piazza San Marco

Nel mese di luglio la grande musica si trasferisce in piazza San Marco a Venezia: il programma prevede le esibizioni del Il Volo (giovedì 4 luglio), Pooh (venerdì 5 e sabato 6), Umberto Tozzi (domenica 7), l'orchestra della Fenice (sabato 13). Prima ancora, sabato 29 giugno, l'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta porterà sul palco le musiche di Ennio Morricone per la Marco Polo soundtrack.