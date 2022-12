La grande musica riscalda il Natale: doppio appuntamento in piazza Ferretto

Si scalda il Natale 2022 a Mestre. La Fondazione Teatro La Fenice, in collaborazione con il Comune di Venezia e Vela spa, porta la grande musica fuori dagli spazi del teatro, proponendo due eventi all’aperto pensati per coinvolgere un pubblico ampio ed eterogeneo e accompagnare l'attesa del Natale.

Sabato 10 e domenica 18 dicembre, dalle ore 17 alle ore 18, artisti della Fenice insieme al coro Quodlibet, diretti dal Maestro Emanuele Pedrini, si esibiranno sul palco di piazza Ferretto, in un concerto corale di Carole natalizie. I brani proposti, 14 in totale, sono tra i più significativi e caratteristici della tradizione canora natalizia, tra cui “Tu scendi dalle stelle”, “O Holy Night!”, “The First Noel”, “Jingles Bells”, “Adeste Fidelis”.