Concerti, danza e teatro animano il Teatro del Parco alla Bissuola

È ai nastri di partenza la seconda stagione di "youTHeater" al Teatro del Parco di Mestre, che ritorna con la direzione artistica delle associazioni Farmacia Zooè, Macaco e Live Arts Cultures. A partire da giovedì 20 ottobre 2022, e fino al 10 giugno 2023, il Bissuola sarà punto di riferimento per un pubblico di tutte le età e di tutte le passioni; i protagonisti saranno la musica, il teatro, la danza, la performance e i media.

La nuova edizione della rassegna riparte da due parole chiave: Identità plurale. Il titolo scelto, che si declinerà in eventi, formazione e residenze, richiama riflessioni che superano la domanda «chi sono io?», e discutono piuttosto l’Io dentro alla natura sociale ed evolutiva dell’essere umano. Sul palco del Teatro del Parco si susseguiranno 20 eventi gratuiti - con prenotazione su Eventbrite - accogliendo artisti e compagnie provenienti dal territorio locale, nazionale e internazionale, confermando la dimensione senza confini della comunità artistica contemporanea.

Teatro e danza

Per il teatro i curatori propongono una selezione di spettacoli contemporanei che sperimentano le potenzialità dei nuovi linguaggi teatrali, multimediali e multidisciplinari. Gli artisti sono: Emanuele Aldrovandi con il quale si apre la rassegna giovedì 20 ottobre, Artisti a Progetto il 5 novembre come parte del Focus su Pasolini, Alvise Camozzi/ Giovanni Dell'Olivo (16 dicembre), Teatro Bresci (10 febbraio), Miriam Selima Fieno/ Nicola Di Chio (25 febbraio), Teatro Magro (22 aprile), Giulia Odetto/ Collettivo EFFE (22 aprile) e Farmacia Zooè (24 marzo). Per la danza le performance svelano un paesaggio stilistico articolato e vario nel quale si distinguono chiaramente le diverse cifre autoriali. Gli artisti sono: Barokthgreat (26 novembre), Enzo Cosimi - parte del focus su Pasolini in scena il 21 gennaio 2023, Claudia Caldarano (4 febbraio), Vertical Waves Project (4 marzo) e Ambra Senatore (21 maggio).

Concerti

Per la musica si alternano grandi nomi, affermatisi per integrità e professionalità, a giovani talentuosi che stanno dando prova di coraggio e maturità con proposte audaci ed innovative nel panorama della musica emergente. Gli artisti sono: Jamie Stewart (31 ottobre), Tre Allegri Ragazzi Morti (12 novembre), Torso Virile Colossale (2 dicembre), Xabier Iriondo/Snare Drum Exorcism + RYF (13 gennaio), Cristina Donà (11 febbraio), Ulisse Schiavo + Lili Refrain (17 marzo), Giovanni Truppi (1° aprile), Fossick Project (6 maggio), Grimoon + Trust the Mask (14 aprile).

Accanto alla programmazione degli eventi, ogni martedì e mercoledì a partire dall’11 ottobre 2022 per 25 incontri, in continuità con la stagione precedente, youTHeater proporrà quattro laboratori, dedicati a due differenti fasce d’età, adolescenti e giovani adulti, tutti gratuiti. «Il Teatro del Parco della Bissuola - commenta il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro - torna ad essere protagonista di una nuova stagione di musica, di teatro, di corsi, di workshop e della sperimentazione. Tutto questo in una struttura che questa amministrazione ha voluto fortemente ristrutturare e valorizzare proprio per darle nuova vita ed essere in grado di diventare un polo funzionale ricercato dai giovani di tutta la Città metropolitana».