Vivaldi Festival: tre giorni in musica per la Festa del Redentore

Tre notti di musica, dal 13 al 15 luglio, per la festa del Redentore. È la terza edizione del Vivaldi Festival che, dopo i primi concerti di giugno, entra nel vivo con un intenso calendario di eventi, tutti nel segno del figlio musicale più illustre della città di Venezia, Antonio Vivaldi. Il mese di luglio propone la serie di eventi al Chiostro della Basilica di San Francesco della Vigna, riuniti sotto il titolo di “Vivaldi sotto le stelle”, l’apertura straordinaria della Pinacoteca Manfrediniana del Seminario Patriarcale alla Salute e gli incontri dell’Accademia Vivaldi dell’Istituto Italiano Antonio Vivaldi della Fondazione Giorgio Cini, che si succederanno in prossimità della Festa del Redentore.

Giovedì 13 luglio, alle ore 20.30, presso il Chiostro della Chiesa di San Francesco della Vigna, l’Orchestra del Vivaldi Festival e l’Ensemble Trigono Armonico, diretto da Maurizio Cadossi, accompagneranno il contralto Giovanna Bragadin e il soprano Rossana Bertini nella Cantata Perché non molli e nella Cantata Sovvente il sole di Antonio Vivaldi, insieme alla Dipartita amorosa / Clori e Tirsi per soprano, contralto, due violini e basso continuo: pagine di rarissimo ascolto nella lettura di specialisti del Barocco come Paola Nervi al violino, Giovanna Vivaldi al violoncello, Luca Pollastri al cembalo e Ugo Nastrucci alla tiorba.

Il 14 luglio, ore 19.00, il concerto “Vivaldi in Chiostro” che introdurrà l’apertura straordinaria della Pinacoteca Manfrediniana, ove sarà possibile ammirare il restauro appena concluso del “Volto Santo”, scultura lignea del XIV secolo proveniente dalla Scuola dei Lucchesi. Ad esibirsi il Quintetto Vittoria, con Maria Lincetto al flauto, Christian Zoccolan all’oboe, Valentina Battiston al clarinetto, Serena Candolini al fagotto e Angelo Dolce al corno, nell'esecuzione di un repertorio interamente vivaldiano composto dalla Primavera dalle Quattro stagioni alla Sonata RV 48, dal Trio RV 103 al Concerto Grosso op. 3 n. 6 RV 356.

Il 15 luglio (ore 12), a Palazzo Grimani, nel giorno esatto della Festa del Redentore, prenderanno il via “Gli incontri dell’Accademia Vivaldiana”, realizzati a partire da quest’anno dal Vivaldi Festival in collaborazione con l’Istituto Italiano Antonio Vivaldi diretto da Francesco Fanna della Fondazione Giorgio Cini e Palazzo Grimani. Gli allievi dell’Accademia Vivaldiana, guidati dal soprano Gemma Bertagnolli, si esibiranno in alcune delle pagine operistiche e strumentali più rare di Antonio Vivaldi, nell’ambito della riscoperta e della valorizzazione dell’enorme patrimonio inedito vivaldiano.

Il 22 luglio, sempre alle 20.30, si torna al Chiostro della Basilica di San Francesco della Vigna, questa volta nel segno della nuova collaborazione tra il Vivaldi Festival e le maggiori istituzioni culturali della Cina. Ad esibirsi sarà il soprano Bing Bing Wang, una delle voci più popolari e di maggior successo internazionale della Cina. Il 25 luglio, sempre alle ore 20.30 e sempre al Chiostro della Basilica di San Francesco della Vigna, un’autentica festa della musica barocca nel segno della Cina, con il supporto della Hong Kong Arts Development Council e l’esibizione dei soprani Valentina Tao e Leung Siu Kwan, il controtenore Lee Cheuk Lun, il tenore Samuel Haung, il baritono Isaac Droscha, accompagnati da Ruda Lee primo violino, dai violinisti Chow Yip Wai e Lai Lai Louise, da Evan Robinson alla viola, da Gabrielle Yuen al violoncello e Ngai Sze Wai al clavicembalo. Il 28 luglio, alle 20.30, gran finale nella monumentale Chiesa di San Salvador, con il concerto straordinario per il 282° anniversario della morte di Antonio Vivaldi: il Gaulitanus Choir, proveniente da Malta, e l’Orchestra del Vivaldi festival renderanno omaggio alla Musica Sacra di Vivaldi sotto la direzione di Colin Attard, con la partecipazione del violinista Pierre Louis Attard.