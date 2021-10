Al Teatro del Parco mini rassegna musicale gratuita con due date imperdibili

Il Settore Cultura del Comune di Venezia, accende i riflettori del Teatro del Parco con due concerti che hanno l'ambizione di accontentare anche il pubblico più esigente. Due appuntamenti gratuiti con prenotazione obbligatoria cinque giorni prima dello spettacolo su www.culturavenezia.it voluti per portare a Mestre due band di fama internazionale che hanno scelto il palcoscenico della città per presentare i loro nuovi lavori.

Gli eventi

Il 12 novembre alle ore 21 saliranno sul palco i Tamikrest, un gruppo rock all'avanguardia che vive in uno dei deserti più grandi del mondo, il Sahara. Lo possiamo definire il rock del deserto più "pesante" di sempre. La loro musica è un tributo all'identità Tuareg, condita con influenze rock moderne ed i loro testi parlano del desiderio infinito di un mondo libero. Attraverso il messaggio delle loro canzoni, i Tamikrest vogliono rendere la loro cultura accessibile agli abitanti di tutto il mondo. Il 3 dicembre, sempre alle 21, sarà il momento di Angela Milanese Quartet, con la presentazione del loro ultimo lavoro, Racconto Italiano, un viaggio affascinante e allo stesso tempo divertente tra le perle della canzone italiana: le melodie ritrovano la loro forza emotiva e rivelano, nella ricerca degli arrangiamenti, nuove possibilità interpretative e, accanto ai brani originali, nuovi orizzonti di fruizione per un pubblico contemporaneo. Dietro allo stupore delle melodie della canzone italiana scopriamo storie da raccontare, in un vibrante concerto che intreccia le vicende umane alla nostra storia.

Le info

Ingresso gratuito previa prenotazione su www.culturavenezia.it a partire da 5 giorni e fino a 3 ore prima dello spettacolo. L’accesso agli spazi avverrà da 30 minuti prima dello spettacolo e secondo protocollo anti-contagio COVID 19 con obbligo di possesso di green pass come da Decreto-legge 23 luglio 2021 , n. 105. Sono esonerati dall'obbligo i bambini sotto i 12 anni.