Musica con le Ali: al via i concerti del 2023 nelle Sale Apollinee

La stagione concertistica "Musica con le Ali 2023" è pronta per il grande debutto, giovedì 12 gennaio alle ore 18, come da tradizione nelle Sale Apollinee del Teatro La Fenice.

Musica con le Ali 2023: programma completo

Il primo appuntamento in programma vedrà protagonista il pianista ventiseienne Giovanni Bertolazzi, talentuoso musicista che tra le importanti vittorie ottenute nei concorsi più prestigiosi annovera anche il secondo premio al Concorso Pianistico Internazionale Franz Liszt di Budapest, che lo scorso anno ha regalato all’Italia un successo che mancava dal 1961. Bertolazzi è sostenuto dal 2020 dall'associazione Musica con le Ali e quest’anno sarà al centro - così come il giovanissimo violinista Julian Kainrath - di un progetto ideato appositamente per lui e per la sua crescita professionale.

A seguire, il 2 marzo si esibirà il Quantum Clarinet Trio, formazione di grande rilievo proveniente dalla prestigiosa accademia musicale Mozarteum di Salisburgo e che vede tra i suoi membri musicisti dall’Italia, dalla Germania e dalla Corea. Il trio proporrà un programma con musiche di Ludwig van Beethoven, Alfred Robert Kahn e Carl Frühling. Il 23 marzo sarà la volta del Quartetto Amai, con base a Vienna e di formazione italo-austriaca, che proporrà un programma interamente dedicato al Romanticismo; il concerto seguente, che si svolgerà il 20 aprile, vedrà affiancare il talentuoso Julian Kainrath, giovanissimo violinista altoatesino, a Luigi Carroccia, uno dei migliori pianisti italiani della sua generazione, con un’importante carriera all’attivo.

Il 25 maggio, si terrà il concerto di Francesco Di Giacinto e Nicola Zampis, impegnati in un repertorio cameristico dedicato all’oboe e al pianoforte nell'ambito di un appuntamento realizzato in collaborazione con il master di II Livello di oboe del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia. La prima parte della stagione concertistica “Musica con le Ali” si concluderà il 15 giugno con il concerto che vedrà affiancare alla giovane e talentuosa Caterina Isaia il pianista Giovanni Bertolazzi. Il programma prevede musiche di Beethoven, Debussy e Brahms.

Seconda parte di stagione

Dopo la pausa estiva, la stagione concertistica nelle Sale Apollinee riprenderà il 21 settembre con il concerto del violinista Julian Kainrath, questa volta accompagnato sul palco da un pianista di grande rilievo come Roberto Prosseda. Seguirà, il 26 ottobre, un altro importante appuntamento, dedicato alla figura di Sergej Rachmaninov nel 150º anniversario dalla nascita del pianista e compositore russo. A celebrarlo dal palco delle Sale Apollinee ci saranno Giovanni Bertolazzi e l’affermato violoncellista Enrico Bronzi. La stagione si concluderà infine il 9 novembre con il concerto che vedrà protagoniste la violinista Gaia Trionfera e la pianista Maddalena Giacopuzzi, che porteranno sul palco un programma che cerca di ricostruire il legame tra tre grandi esponenti del romanticismo tedesco: Franz Schubert, Robert Schumann e Clara Schumann.

Oltre alla stagione concertistica “Musica con le Ali” al Teatro La Fenice, nel corso del 2023 l'associazione organizzerà, tra gli altri appuntamenti, la rassegna concertistica “Il Salotto Musicale” nella Sala Esedra del Museo Teatrale alla Scala di Milano, e la rassegna pianistica “Pitti Piano Festival” nella Sala Bianca di Palazzo Pitti a Firenze, in collaborazione con le Gallerie degli Uffizi e Yamaha Music Europe.