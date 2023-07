Non si ferma l'estate veneziana dei concerti: tutti gli appuntamenti in programma

Archiviati i concerti di Laura Pausini in Piazza San Marco e quello dei Pinguini Tattici Nucleari con oltre 60 mila fan al Parco San Giuliano, l'estate in musica continua a essere molto ricca in tutto il territorio metropolitano di Venezia. Saranno in particolare i grandi festival musicali a Jesolo e Caorle a farla da padroni, con super ospiti della scena musicale italiana pronti a far cantare e ballare migliaia di persone.

Primi appuntamenti in programma vedranno protagonisti Elettra Lamborghini e Fabri Fibra sul palco del Mirano Summer Festival. L'eclettica cantante e personaggio televisivo bolognese, con all'attivo 16 dischi di platino, tre dischi d'oro e oltre mezzo miliardo di streaming sulle piattaforme digitali, si prenderà la scena giovedì 13 luglio, a partire dalle 21.

Il 20 luglio, sempre a Mirano, sarà la volta di Fabri Fibra. Rapper tra i più iconici e apprezzati della sua generazione, farà tappa nel comune veneziano nell'ambito del suo tour estivo in giro per l'Italia. Durante il suo live, l'artista marchigiano e il suo "fidato" Dj Double S avranno modo di presentare al pubblico una scaletta completamente rinnovata, che da una parte non lascerà fuori i successi che hanno segnato la ventennale carriera del rapper, e dall’altra accoglieranno i brani che hanno segnato il suo ultimo fortunato anno.

L'attenzione si sposta quindi sul Suonica Festival, organizzato tra Jesolo e Caorle, due delle località balneari che maggiormente si animano nel periodo estivo. Al Parco Pegaso di Jesolo, il 21 luglio è atteso Mostro, rapper italiano impegnato nel suo tour estivo, mentre il giorno successivo i Sonhora apriranno la serata del Teenage Dream, party a ritmo di canzoni Disney e hit degli anni 2000. Poi sarà la volta di due big della canzone italiana: il 23 luglio sul palco jesolano debutta Mannarino, cantautore romano impegnato nel tour "Corde 2023", durante il quale riproporrà in chiave acustica i suoi maggiori successi. Il 2 agosto sarà invece la volta di Tananai, fenomeno milanese della musica italiana. Dopo il successo crescente degli ultimi anni, e la partecipazione al Festival di Sanremo 2023, l'artista è pronto a infiammare il pubblico veneziano con le sue più celebri hit.

Anche Caorle propone una line up di assoluto rilievo. Giovedì 13 luglio, al Parco del Pescatore, andrà in scena il concerto di Ernia, protagonista della scena urban italiana, reduce da un tour di grande successo in giro per i palazzetti di tutta Italia. Il giorno successivo protagonisti saranno i Coma_Cose. Il duo, coppia artistica e nella vita, è reduce dal Festival di Sanremo 2023, dove il loro brano "L'addio" ha vinto premio per il miglior testo e ottenuto un grandissimo riscontro da parte della critica. Il Suonica Festival di Caorle prosegue con il live di Naska (15 luglio), cantante pop/punk e fenomeno social, e il concerto di Mara Sattei (16 luglio), artista che fa di semplicità, eleganza e grande trasversalità i suoi punti di forza.

I concerti dell'estate veneziana