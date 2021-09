Hybrid Music Contest 2021: tre giorni di musica

Al via l'Hybrid Music Contest 2021: un concorso articolato in quattro live, dedicato alle migliori band e migliori solisti emergenti del territorio veneto. Ospiti d’eccezione per la finale sono i Melancholia, band emergente a livello nazionale che ha partecipato alla scorsa edizione di X-Factor.

Il contest dedicato ai giovani musicisti emergenti lanciato da Hybrid Music passa alla fase conclusiva: dal 25 settembre si sale sul palco per far sentire le proprie canzoni alla giuria selezionatrice. Il primo appuntamento è per sabato 25 al Teatro Toniolo, alle ore 21, con la serata di apertura che porta sul palco degli ospiti speciali, i Bastards Sons of Dioniso. A seguire, altri due live, il 26 settembre e il 2 ottobre al Teatro del Parco.

Durante le tre serate verranno selezionati sei partecipanti fra band e solisti per la finalissima di domenica 3 ottobre: al Teatro Toniolo ospiti d'eccezione sono i Melancholia, band emergente a livello nazionale che si é fatta notare nell'ultima edizione di X-Factor per originalità e qualità compositiva e per l'innegabile grinta e talento della frontwoman del trio.

Quest'anno il concorso, che era aperto a partecipanti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, ha visto arrivare in semifinale dopo una prima selezione tramite demo, le 14 realtà musicali del territorio che adesso si avvicenderanno sul palco durante le prime 3 serate: AMARANTO, BIOPSY O BOUTIQUE, CARLOTTA ZENTILINI, CEDES CRUSH, FILIPPO PESCAROLO,HER TILTED MOONS, IAKO, MOLINS, OASI,QUEEN OF SABA, RIFF GREEN, THE SUNRISE,TRIZIO, TRUST THE MASK, VENTI SETTEMBRE.

I premi della finale sono: migliore band, miglior solista, menzione speciale band, menzione speciale solista. A decretarli, sarà una giuria composta da giornalisti e professionisti del settore ed ogni serata sarà valutata da 5 giurati. I concerti sono tutti ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria WWW.CULTURAVENEZIA.IT con apertura cinque giorni prima degli spettacoli e sono programmati per le ore 21 in tutte le giornate. L’accesso agli spazi avverrà da un’ora prima dello spettacolo e secondo protocollo anti-contagio Covid19 con obbligo di possesso di Green Pass come da Decreto-legge 23 luglio 2021 , n. 105. Sono esonerati dall'obbligo i bambini sotto i 12 anni.