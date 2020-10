La musica indie fa tappa a Mestre: quattro concerti al Teatro del Parco

La musica indipendente fa tappa al Teatro del Parco di Mestre (da poco riaperto). A partire dal 24 ottobre parte la nuova rassegna di Indie Sound, organizzata dal settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Macaco Records. Quattro concerti in tutto, ad ingresso gratuito, a partire dalle 21. Sul palco saliranno band di livello nazionale accompagnate come supporter dai 4 finalisti dell’Hybrid Music Contest che si è svolto a fine settembre.

Il programma dei concerti

Si inizia sabato 24 ottobre alle 21 con Davide Toffolo (cantante dei Tre Allegri Ragazzi Morti) con lo spettacolo concerto “Andrà tutto benino” ispirato al periodo del lockdown. Attraverso la musica, parole ed immagini ci racconterà la sua esperienza di quarantena assieme a Covid-19. I supporter sono i Shefound, i vincitori dell’ Hybrid Music Contest. Sabato 7 novembre sarà la volta dei The Winstons, band composta dal maestro Enrico Gabrielli, Roberto Dell'Era (Afterhours) e Lino Gitto. La cantante solista in apertura è Aza, seconda classificata del l’Hybrid Music Contest: cantautrice che, oltre alla propria voce, si avvale di tappeti sonori raffinati e rarefatti per incantare il pubblico.

Sabato 21 salgono sul palco mestrino i Julie’s Haircut: in attività dal 1994, sono una delle band più longeve del panorama rock alternativo italiano. Il cantante solista in apertura è Vin Martin, terzo classificato dell’Hybrid Music Contest, giovanissimo e talentuoso cantautore pop. Gli ospiti dell'ultima serata del 12 dicembre sono i Comaneci con il loro ultimo album “Rob a bank”, un disco autentico e di respiro europeo. Supporter sarà il gruppo dei Cedes Crush, arrivati quarti al contest, band alternative/space rock caratterizzata da arrangiamenti ricchi e originali.