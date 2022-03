Il Mirano Summer Festival scalda i motori: annunciate date e primo evento

Il Mirano Summer Festival torna ad animare l'estate veneziana. È stato il patron, Paolo Favaretto, ad annunciare le date ufficiali: la manifestazione si terrà per tutto il mese di luglio, per un totale di trentuno serate, nella consueta location nell'area degli impianti sportivi di via Matteotti.

Summer Festival: il primo evento

Nel corso delle settimane si alterneranno sul palco oltre trenta band e trecento artisti, per un totale di oltre 160 ore di spettacolo, con dj set al calar del sole, un'area attrezzata con street food da tutta Italia e parco giochi per i più piccoli. Il primo evento annunciato è l'80 Festival, ideato da Mauro Tonello, art director di Radio Company, che vedrà tra gli ospiti Tracy Spencer, Papa Winnie, Fiordaliso, Alberto Camerini, Diana Est e i Via Verdi.

L'organizzazione del festival avrà anche un risvolto benefico, con una raccolta fondi a favore delle associazioni locali. Radio ufficiali della kermesse saranno Radio Company, Radio 80, Radio WoW e Radio Padova.