Nordio e Sciortino al teatro La Fenice di Venezia

Prezzo Intero € 25 Ridotto (over 65 e abbonati Teatro La Fenice): € 20 Ridotto (under 30): € 15

Martedì 12 e mercoledì 13 ottobre alle 20 la Stagione Autunno 2021 di Musikàmera prosegue con il doppio recital che vede Domenico Nordio, veneziano di nascita, tra i più acclamanti musicisti del nostro tempo, al violino assieme ad Orazio Sciortino al pianoforte.

Nordio e Sciortino si esibiranno alle Sale Apollinee del Teatro La Fenice in un programma che spazia dal puro Romanticismo che caratterizza lo spirito della Sonata n. 3 in la minore di Robert Schumann, a quello, tutto particolare, della Sonata in fa minore op. 4 di Felix Mendelssohn in cui classicismo e atmosfere romantiche si incontrano e si fondono. La conclusione è affidata alla Sonata n. 1 in fa minore op. 80 di Sergej Prokofiev esponente a pieno titolo delle avanguardie novecentesche.

