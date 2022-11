Parco San Giuliano alza il volume con i Pinguini Tattici Nucleari

Parco San Giuliano torna protagonista della grande musica: ospiterà infatti la data zero del tour in giro per gli stadi dei Pinguini Tattici Nucleari, band bergamasca che dopo la partecipazione a Sanremo 2020, dove si piazzò terza con il brano "Ringo Starr", ha conosciuto una vera e propria esplosione, diventando un fenomeno del pop italiano. Il concerto è in programma la prossima estate, il 7 luglio 2023. «Dopo anni segnati dalla terribile pandemia che ha messo in ginocchio il mondo dei grandi eventi, - ha detto il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro - anche Venezia vuole dare il suo contributo».

Per il primo cittadino, «sarà l'occasione per coinvolgere tanti giovani, non solo veneziani ma anche veneti e delle altre regioni d'Italia, ai quali vogliamo dare un concreto sostegno: c’è una quota di biglietti riservata ai residenti nella Città Metropolitana di Venezia under 25, che potranno acquistare il titolo su TicketOne ad una tariffa speciale. Venezia - conclude Brugnaro - ancora una volta dimostra di guardare ai giovani e di volerlo fare puntando al divertimento e allo stare assieme».