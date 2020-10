Al via la rassegna musicale Candiani Groove: c'è la cantante Shingai e il suo "Too bold"

Riparte la stagione Groove del Candiani, come sempre all'insegna della musica internazionale che porterà nell'auditorium artisti e concerti inediti con imperdibili appuntamenti nel segno del jazz, della world music, della contaminazione dei linguaggi.

La prima cantante a salire sul palco dell’auditorium sabato 17 ottobre (h.21.00), è Shingai con Too Bold.

Shingai Shoniwa è la cantante e bassista dei Noisettes, la indie band inglese che in pochi anni d’attività ha fatto il pieno assoluto di pubblico e critica. Nipote del titano dello Zimbabwe, Thomas Mapfumo, oggi Shingai accende finalmente un nuovo capitolo nella sua brillante carriera musicale. Il nuovo progetto esplora la relazione con le sue radici ma attinge parimenti a pop, soul, jazz ed elettronica per creare una sintesi che è solo sua, ed è qui, ora. È l’avanguardia di una nuova era del pop, dove gli strumenti suonati e la programmazione digitale siedono felicemente accanto alle melodie e ai ritmi ispirati alla sua eredità africana. Un paesaggio sonoro effervescente, infuso di un’energia piena di sentimento ma chiassosa, che rende la musica elettrizzante. Come le sue intensissime esibizioni live del resto, il cui passaparola ha già fatto il giro del mondo.