Jam 2021 (Ri)suona la Terra: quattro serate di musica con Jazz a Mira

Tre appuntamenti di venerdì a Mira: il 2 luglio a Villa Levi Morenos; il 9 nella piazzetta di Malcontenta; il 16 a Villa dei Leoni; finale a Dolo, domenica 18 sul tema (Ri)suona la Terra torna Jam, rassegna di musica nella Riviera del Brenta organizzata dall’associazione Keptorchestra con il Comune di Mira, assessorato alla Cultura, con il contributo della Fondazione Riviera Miranese, insieme alla scuola di musica Theolonius Monk e associazione Il Portico di Dolo; in collaborazione con Caligola e JJU (Jam JazznostopUbi) e con la partecipazione di hotel Relais Alcova del Doge.

Il programma: si comincia venerdì 2 luglio, alle 21, a Villa Levi Morenos con l'ormai tradizionale evento di apertura della rassegna, il Monk Day: durante il concerto a cura della Scuola di musica Thelonious Monk si alterneranno sul palco tre gruppi diretti da Marcello Tonolo e Marco Privato. Si continua Venerdì 9 luglio, alle 21.00, nella piazzetta di Malcontenta (di fronte a Villa Malcontenta) con KD, una giovane e talentuosissima formazione che ci accompagnerà alla scoperta della musica del trombettista Kenny Dorham: con Lorenzo De Luca al sax, Marcello Abate alla chitarra, Martino De Francesch al contrabbasso e Marco Soldà alla batteria.

Venerdì 16, alle 21, nei giardini di Villa dei Leoni, sarà il momento di Tommaso Genovesi, pianista siciliano e veneto d'adozione che, alla guida di un rodato e affiatato quartetto, presenterà Open Spaces, il suo terzo disco di composizioni originali edito da Caligola Records: con Tommaso Genovesi al piano, Alberto Vianello al sax, Marco Privato al contrabbasso ed Emanuel Donadelli alla batteria.

Il gran finale sarà domenica 18 luglio, dalle 18, con una giornata dedicata all'esplorazione dell'improvvisazione nelle sue forme “altre”, organizzata in collaborazione con Associazione Il Portico di Dolo, in via Brenta Bassa 49. Su un “palco” tra la gente si alterneranno improvvisazioni attive di adulti e bambini, con Natalia Duarte Jeremías; gruppi di improvvisazione libera su partiture grafiche, con Nicola Privato; laboratori sul paesaggio sonoro, con Francesco Giannico; performance di musica elettronica con Pollini Laptop Ensemble, per finire in penombra con un’improvvisazione sinestetica in cui luci laser e suono dialogano e si influenzano reciprocamente, con Alberto Novello di JesterN.

«Le necessità che il distanziamento sociale ci ha imposto sono diventate una sfida da cogliere, che ci ha portato a immaginare eventi intimi e raccolti, nei luoghi più suggestivi della Riviera del Brenta, e a costruire percorsi esperienziali per cittadini e artisti – afferma Nicola Privato, direttore dell’associazione culturale Keptorchestra –. Jam giunge quest'anno alla sua diciassettesima edizione. Si tratta per noi di un traguardo importante, raggiunto con determinazione e con la convinzione che i valori che la musica dal vivo veicola siano, ora più che mai, indispensabili strumenti di coesione e ricostruzione dai quali tentare di immaginare il nostro stare insieme». I tre eventi miresi rientrano nel programma culturale del Comune.

«Con Jam – sottolinea il sindaco Marco Dori – portiamo la buona musica in luoghi nuovi. Abbiamo pensato a un progetto musicale diffuso, che tocca ambientazioni inedite, come la piazzetta sull'acqua di Malcontenta o il giardino di Villa Levi Morenos. Credo che per la nostra città si tratta di un'occasione da non perdere per seguire dei concerti dal vivo, frequentando degli scorci bellissimi del nostro territorio». Tutti gli eventi sono gratuiti con prenotazione obbligatoria. In forza delle misure anti covid i posti a disposizione sono limitati: info e prenotazioni al 3460809542.