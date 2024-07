Torna il festival "Vigorock a tutta birra": 14 serate con le tribute band

Torna da venerdì 19 luglio a sabato 3 agosto in via del Lavoro, nella zona artigianale di Tombelle a Vigonovo, “Vigorock a tutta birra”, nella sua 17esima edizione, organizzato dalla Pro Loco di Vigonovo con il patrocinio del Comune. Si tratta del festival rock che propone ogni sera concerti rock con cover band di famosi artisti e gruppi rock.

«Anche quest’anno ci siamo preparati con grande entusiasmo - afferma il presidente della Pro Loco Alexi Bottaro -. Ormai la conoscenza del nostro festival ha superato anche i confini regionali, tanto che le band vengono molto volentieri a suonare qui a Vigonovo. Abbiamo un migliaio di posti a sedere e il prezioso aiuto di tantissimi volontari che fanno parte di diverse associazioni del territorio, non solo di Vigonovo. Senza di loro non potremmo offrire questo grande evento musicale». «Vigorock rappresenta un’opportunità per trascorrere delle serate estive all’aperto, ascoltando musica dal vivo e potendo anche approfittare delle proposte gastronomiche degli stand», sottolinea il sindaco Luca Martello.

Il programma dei concerti

Questo il programma: venerdì 19 serata con Radio Wow e Wow 2000, ospiti Carolina Marquez e Paps’n Skar; sabato 20 luglio Evolution 80, la band ufficiale degli artisti anni 80; domenica 21 Rotti x Caso, 883 e Max Pezzali Tribute Band; lunedì 22 serata riposo; martedì 23 luglio Orion, Metallica Tribute Band; mercoledì 24 Bliss e Strange Mode, Muse e Depeche Mode Tribute Band; giovedì 25 Rumatera; venerdì 26 Live Play, Coldaplay Tribute Band; sabato 27 Ubermensch, Rammstein Tribute Band; domenica 28 Anime in Plexiglass, Ligabue Tribute Band; lunedì 29 serata riposo; martedì 30 Guns n’ Celebration e Riff Raff, Guns N’Roses e AC/DC Tribute Band, moto incontro con Motoclub Piovese; mercoledì 31 luglio Meds e Art Pop, Placebo e Lady Gaga Tribute Band; giovedì 1 agosto Voglio tornare negli anni 90; venerdì 2 agosto Vipers, Queen Tribute Band; sabato 3 agosto Diapason Band, Vasco Rossi Tribute Band.