Vivaldi Festival di Venezia dal 25 al 27 settembre 2021

I concerti nelle chiese sono tutti ad ingresso gratuito, fatta eccezione per gli appuntamenti alla Chiesa della Pietà del 21 e 28 settembre 2021 con ingresso a pagamento. I biglietti per i concerti a pagamento sono acquistabili presso tutti i punti vendita del territorio nazionale italiano SISAL Pay (tabaccherie, edicole, ricevitorie) e online su www.diyticket.it o tutti giorni direttamente presso la Chiesa della Pietà a Venezia.

Prezzo I concerti nelle chiese sono tutti ad ingresso gratuito, fatta eccezione per gli appuntamenti alla Chiesa della Pietà del 21 e 28 settembre 2021 con ingresso a pagamento. I biglietti per i concerti a pagamento sono acquistabili presso tutti i punti vendita del territorio nazionale italiano SISAL Pay (tabaccherie, edicole, ricevitorie) e online su www.diyticket.it o tutti giorni direttamente presso la Chiesa della Pietà a Venezia.

Dopo l’apertura dello scorso 21 settembre alla Chiesa della Pietà, la prima edizione del Vivaldi Festival di Venezia prosegue sotto il segno del Vivaldi “sacro”, con una prima selezione di musica scritta per le funzioni religiose.

Il secondo concerto è in programma sabato 25 settembre alle 20.30 nella Chiesa di San Giovanni in Bragora, dove Vivaldi fu battezzato: l’Ensemble Antonio Vivaldi Le Figlie di Choro, formazione strumentale femminile ispirata alle giovani orfane allieve di Vivaldi al Pio Ospedale della Pietà, eseguirà un’accurata selezione delle sue musiche sacre, tra cui il Salve Regina HW 241 e l’ “Armatae face et anguibus” dalla Juditha triumphans.

Domenica 26 settembre alle 20.30 sarà la volta del Vivaldi “operista” con il primo Concerto nel bellissimo Chiostro della Chiesa di San Francesco della Vigna, dove Giovanna Dissera Bragadin, uno dei più famosi ed amati contralti veneziani, eseguirà numerose arie da opere come l’Orlando furioso, Andromaca liberata e Farnace, alcune di rarissima esecuzione, accompagnata dall'Ensemble ArTime Quartet Le putte di Vivaldi.

Il 27 settembre, sempre alle 20.30, il Vivaldi “sacro” sarà offerto nella centralissima Chiesa di San Moisè con Paola Talamini, una delle più valide organiste internazionali specializzate nella musica antica e in quella di Vivaldi in particolare.

Fin dalla sua prima edizione, il Vivaldi Festival, fondato dal regista e direttore artistico Enrico Castiglione, appartiene già ai festival nazionali di maggiore rilievo riconosciuti dal Ministero della Cultura, con il patrocinio e il supporto della Regione del Veneto e il patrocinio del Comune di Venezia, la collaborazione dell’Istituto Italiano Antonio Vivaldi, della Fondazione Cini e della RAI che ne trasmetterà alcuni degli eventi più importanti, con la regia dello stesso Enrico Castiglione. In programma una serie di concerti tutti nel segno di Vivaldi, alcuni nei luoghi dove operò e visse lo stesso grande compositore, come la Chiesa della Pietà, nel cui brefotrofio Vivaldi espresse il suo genio creativo, la Chiesa di San Giovanni in Bragora, dove fu battezzato, ma anche la Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari, la Basilica dei Santi Giovanni e Paolo e alcune delle più antiche scuole della città, come la Scuola Grande di San Rocco e la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...