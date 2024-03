Il pianista jazz Aaron Goldberg suona in trio alla Fenice di Venezia

Il prestigioso pianista americano Aaron Goldberg sarà ospite della rassegna Jazz& sabato 16 marzo, alle ore 19.30 alle Sale Apollinee del Teatro La Fenice. Musica brasiliana, in particolare le composizioni di Antonio Carlos Jobim, e musica europea colta compongono il repertorio del musicista, in questa occasione affiancato dal contrabbassista neozelandese Matt Penman e dal giovane e supertalentuoso batterista siciliano Joe Santoro.

Dotato di grande prestanza strumentale e di un attacco ritmico-melodico di grande gusto, sin dai primi anni della sua carriera è stato oggetto di attenzione da parte di alcuni tra i più importanti musicisti jazz. Formatosi alla New School e laureatosi ad Harvard, si impone nella scena di New York grazie anche alle sue partecipazioni in vari gruppi di Joshua Redman e con la band di Wynton Marsalis.

Nella sua carriera Goldberg ha all’attivo molte altre prestigiose collaborazioni, con musicisti del calibro di Freddie Hubbard, Betty Carter, Nicholas Payton, Charles Lloyd, Al Foster, Kurt Rosenwinkel, Peter Bernstein e ha ospitato più volte nelle sue band musicisti come Chris Potter, Kenny Garrett e Mark Turner. Ma è soprattutto il piano trio la formazione con cui ha maggiormente inciso, in particolare nelle formazioni con Omer Avital e Ali Jackson e con Ruben Rogers e Eric Harland.