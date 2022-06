Al Venezia Jazz Festival l'astro nascente della fisarmonica

Prime note di Venezia Jazz Festival, il festival internazionale di musica jazz promosso da Veneto Jazz. Giovedì 23 giugno 2022, alle Sale Apollinee del Teatro La Fenice, il cartellone ospita Vince Abbracciante, stella nascente della fisarmonica in Italia, che propone, in quartetto, una musica che riporta, in chiave jazz, allo choro, alle bande di paese, alla tarantella, al melodramma, alle arie barocche, al Mediterraneo, ai canti popolari.

Alla sua quarta pubblicazione discografica, Abbracciante firma una nuova musica, associando ancora una volta al suono della fisarmonica quello degli archi e di una ricca sezione ritmica con batteria, contrabbasso e pianoforte. Composizioni nate durante la fase di confinamento, animano un viaggio della mente e del cuore, immaginando gli orizzonti negati, con una sinfonica coralità di umori, armonie e immagini Con lui, Pasquale Stafano al pianoforte, Giorgio Vendola al contrabbasso e Fabio Accardi alla batteria. Il concerto è organizzato in collaborazione con Puglia Sounds.