A Pramaggiore il concerto dell’Accademia d’Archi Arrigoni con il violinista Christian Sebastianutto

L’Accademia d’Archi Arrigoni è protagonista di un suggestivo concerto al Parco dei Mulini di Belfiore di Pramaggiore, venerdì 28 luglio alle ore 21 (ingresso libero): a dirigere l’orchestra è il direttore artistico dell’Arrigoni, Domenico Mason. Presente anche una giovane stella dell’arco che vanta una carriera già ben avviata a livello internazionale, Christian Sebastianutto al violino solista.

Il concerto fa parte del programma di “Aspettando il Festival” all’interno del Festival Internazionale di Musica di Portogruaro, organizzato dalla Fondazione Musicale Santa Cecilia (direzione artistica Alessandro Taverna).

Il programma spazia dalla passionalità di Astor Piazzolla e le sue Cuatro Estaciones Porteñas, al brioso e vivacissimo Divertimento per archi n. 1 in re maggiore di un Wolfgang Amadeus Mozart appena sedicenne (ma già magistralmente abile nell’eleganza musicale), fino alla Saint Paul’s Suite in do maggiore del compositore, direttore e didatta britannico Gustav Holst, che ha dedicato ai suoi studenti questo brano, composto agli inizi del Novecento.

L’Accademia d’Archi Arrigoni

L’Accademia d’Archi Arrigoni, con sede a San Vito al Tagliamento (PN), è attiva dal 2009 e si rivolge a giovanissimi musicisti per i quali si propone come laboratorio per il perfezionamento nell’ambito della musica da camera e di quella orchestrale. Per la sua specifica attività didattica, si affida a docenti di fama mondiale e affida il coordinamento a uno dei migliori didatti e violinisti a livello mondiale, Pavel Vernikov. L’orchestra giovanile annovera, all’interno del proprio organico, la presenza di diversi vincitori di Concorsi violinistici nazionali e internazionali. Vanta la collaborazione con rinomati artisti quali, Luca Vignali, Stefano Rava, Enrico Bronzi, Simone Briatore, Vladimir Mendelssohn, Svetlana Makarova e Natalia Gutman. Spazia dal barocco, al jazz alla musica contemporanea e svolge abitualmente una ricca attività concertistica in regione (in tutti i principali festival e concorsi), in Italia e all’estero. Tra le attività degli ultimi anni anche la registrazione di diversi album.

Christian Sebastianutto

Nato nel 1993 da una famiglia di musicisti, Christian Sebastianutto ha intrapreso lo studio del violino dall’età di quattro anni. Si è diplomato presso il conservatorio “Jacopo Tomadini” di Udine col massimo dei voti, lode e menzione speciale. Successivamente si è specializzato con diversi grandi maestri, del calibro di Pavel Vernikov e Sonig Tchakerian. È risultato vincitore di primi premi assoluti in numerosi concorsi internazionali e ha tenuto concerti come solista e musicista da camera in tutta Italia, Slovenia, Croazia, Austria, Germania, Spagna, Svizzera, Francia, Svezia, Norvegia, Albania, Ungheria, Turchia e Cile. A marzo 2022 è uscito in copertina su Amadeus assieme a Federico Guglielmo con la prima incisione mondiale dei concerti per violino di Graun.