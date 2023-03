L'Accademia Strumentale Italiana suona Bach all’Auditorium Lo Squero

Il secondo appuntamento della stagione concertistica di Asolo Musica all’Auditorium Lo Squero, della Fondazione Giorgio Cini sull’Isola di San Giorgio Maggiore a Venezia, realizzata in collaborazione con la Fondazione Giorgio Cini e con la direzione artistica di Federico Pupo, è in agenda sabato 25 marzo con un concerto che propone una particolare versione de L’Arte della fuga di Johann Sebastian Bach.

In scena sul palcoscenico con meravigliosa vista sulla laguna, una celebre formazione: l’Accademia Strumentale Italiana, con Alberto Rasi alla viola da gamba soprano e alla direzione, Rossella Croce al violino, Claudia Pasetto alla viola da gamba tenore, Paolo Biordi alla viola da gamba bassa, Michele Zeoli al violone e Luca Guglielmi all’organo. Nata a Verona con l’intento di ricreare l’atmosfera di antiche e illustri Accademie, l’Accademia Strumentale Italiana è gruppo di riferimento per il vasto repertorio della musica vocale e strumentale fra Rinascimento e Barocco e porta avanti un’intensa attività concertistica, discografica e di ricerca musicologica con presenze nei più importanti festival internazionali.

In programma L’Arte della fuga BWV 1080 di Johann Sebastian Bach (1685-1750), testamento-capolavoro che Bach scrisse negli ultimi anni di vita lasciandolo incompiuto. L’opera, costituita da una sequenza di fughe e canoni basati su un semplice tema musicale in re minore presente nelle battute iniziali, testimonia il genio contrappuntistico di Bach e si offre come opera speculativa, di ricerca e sperimentazione. Nel concerto viene proposta dall’Accademia Strumentale Italiana in un’inedita versione per violino, quattro viole da gamba e organo (Autografo Mus. Ms. Bach P 200), attraverso un’esecuzione che sceglie di interpretare la lectio dell’autografo e non quella della prima edizione a stampa.

Frutto di una grande ricerca sulle fonti, il concerto diventa occasione per riscoprire la profondità e la misteriosa suggestione di un caposaldo della storia della musica come L’Arte della fuga, volta alla ricapitolazione di un glorioso passato contrappuntistico, e tuttavia modernissima. Con una nuova e originale lettura, l’esecuzione offre un percorso di ascolto che si addentra nella fascinosa tela creativa della raccolta e diventa un eloquente viaggio emozionale, con i musicisti impegnati a guidare il pubblico nell’universo espressivo del compositore di Eisenach con inesausta ricerca e raffinata maestria esecutiva.