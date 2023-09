A Palazzo Grimani il concerto di Alessandro D’Alessandro: musica etnica fra organetto e elettronica

La sesta edizione di Etnoborder, rassegna di musica etnica contemporanea firmata da Veneto Jazz, avrà come protagonista sabato 16 settembre (ore 18.30) a Palazzo Grimani, a Venezia, Alessandro D’Alessandro, in solo, con il progetto “Canzoni per organetto preparato ed elettronica”.

Tra le più rilevanti espressioni della nuova leva musicale italiana, D’Alessandro, da sempre votato a contaminazioni tra generi diversi, ha portato uno strumento tipico della tradizione popolare come l'organetto a dialogare con altri stili, ritmi e armonie, ampliandone notevolmente le capacita? espressive e il suono. In questa direzione si pone anche la sua piu? recente esplorazione della canzone d'autore e folk, con la trasposizione di alcuni classici nel linguaggio di un organetto che, nelle sue mani, sembra assumere “il respiro di un'orchestra”. Il suono intimo del suo strumento a mantice e? sostenuto da un utilizzo molto personale dell’elettronica, dell’effettistica e dei loops in tempo reale; sovrapposizioni armoniche e ritmiche, suonate direttamente sull’organetto, attraverso un originale sistema di percussione dello strumento. Il progetto si e? trasformato nel disco "Canzoni – per organetto preparato & elettronica" (Squilibri) uscito nel giugno 2021. L’album vede la partecipazione di molti ospiti tra cui Elio, Sergio Cammariere, Musica Nuda, David Riondino, Neri Marcore?, Sonia Bergamasco, Joan Manuel Serrat, Peppe Voltarelli, Daniele Sepe, Roberto Angelini, e altri ancora. Il disco e? stato eletto miglior album della world music italiana per 2021 dalla giura del Premio Loano, il piu? importante premio di settore in Italia.