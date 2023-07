A Caorle l'omaggio a Sergej Rachmaninov del pianista Alessandro Taverna

Mercoledì 26 luglio 2023 alle ore 21.00 il 41° Festival Internazionale di Musica di Portogruaro raggiungerà il Duomo di Santo Stefano Protomartire di Caorle per un grande concerto sinfonico in omaggio a Sergej Rachmaninov, del quale ricorre il 150° anniversario della nascita. Il programma accoglierà uno dei capolavori più noti e autentici del grande compositore russo, come il "Concerto per pianoforte e orchestra n. 2", con Alessandro Taverna, pianista e direttore artistico del festival, nella veste di solista insieme a FVG Orchestra diretta da Paolo Paroni, già direttore ospite principale presso l’Orchestra del New York City Ballet. Oltre al concerto pianistico che ha ispirato anche alcune tra le più celebri canzoni pop del Novecento, la serata proseguirà con la "Sinfonia n. 5" di Beethoven, capolavoro assoluto della storia della musica, nell’ambito della rassegna “nei luoghi dell’arte” promossa dal festival.

«Da direttore artistico del festival, oltre che come cittadino di Caorle e ambasciatore di Caorle nel mondo – afferma il pianista Alessandro Taverna –, sono molto felice di poter continuare a collaborare con l'amministrazione comunale di Caorle. Oltre alla grande musica sinfonica, la rassegna tornerà a Carole con altre due proposte a ingresso libero (1 e 21 agosto), sicuri che la musica possa essere un volano per il turismo culturale che già contraddistingue Caorle. Un legame consolidato che ci permette di raggiungere capillarmente una delle destinazioni turistiche da sempre più ambite, soprattutto sul piano internazionale, riuscendo così a intercettare e ad accogliere anche sotto il profilo culturale il pubblico più eterogeneo».

Il 41° Festival Internazionale di Musica di Portogruaro, organizzato dalla Fondazione Musicale Santa Cecilia con il pianista Alessandro Taverna, si terrà dal 25 agosto all’8 settembre. Dal 20 luglio la rassegna raggiungerà i palazzi storici e i luoghi architettonicamente interessanti con la ricca programmazione di “Aspettando il Festival”.