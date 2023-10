La stella di X Factor Alice B protagonista di una serata dedicata alla musica soul

Venezia Jazz Festival Fall edition #6 ritorna con tanti appuntamenti dedicati alla musica internazionale allo Splendid Venice Hotel, che ospita come da tradizione una serata dedicata alla musica soul: un viaggio nella musica nera nell’atmosfera intima del locale a due passi da Rialto.

Giovedì 12 ottobre (ore 19.00) in scena la giovane cantante Alice B con Ivan Zuccarato alle tastiere e Andrea Quinzi alla batteria. Di origine brasiliana ma italiana di adozione, Alice B studia canto e si avvicina alla musica fin dall’infanzia. Diplomata al MAS Music, Arts & Show di Milano, fa parte, durante gli studi, dei cast dei musical “A Christmas Carol” ed “Hair-Let the sunshine in”, prodotti da All Entertainment, e successivamente debutta come professionista nel cast di “Hair Il Musical”, prodotto da MTS Entertainment e Compagnia della Rancia. È fra le cantanti selezionate di X Factor 2023 ed è fra le giovani protagoniste del panorama della musica soul italiana, con presenze in diversi cori e formazioni gospel.