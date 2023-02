Doppio concerto all'Anda Venice Hostel con i Collywobbles e The Hostiles

Prosegue Anda Beat, la rassegna musicale che offre serate di musica live ospitate da Alai life Bar, il bar di Anda Venice Hostel: giovedì 16 febbraio a esibirsi saranno i milanesi Collywobbles e gli scozzesi The Hostiles, per una serata all'insegna dello ska e del ritmo. Inizio concerto alle ore 21.00.

Chi sono i Collywobbles

I Collywobbles sono una band nata nelle nebbiose lande del nord Italia (Pavia). Nati nel 2005, hanno familiarizzato presto con ritmi in levare, fiati, riffoni di chitarra e ska punk. Dopo tanti anni i gusti si sono raffinati ma non hanno mai abbandonato l’amore per lo ska. Dall’ultimo cambio di lineup si sono concentrati sempre di più sulla composizione di brani originali per far cantare e ballare il loro pubblico e saltare sul palco.

Chi sono i The Hostiles

Da quando si sono formati nel 2001 nella loro città natale di Ayr in Scozia, i The Hostiles, band ska-punk scozzese (Josh Barron – Voce, Steve Bruce – Trombone, Kenny Shand– Trombone, Bob McBride – Batteria, Nic Milano – Tromba) sono già stati in tournée insieme ad artisti del calibro dei Reel Big Fish e hanno suonato insieme a Less Than Jake, Zebrahead e Mad Caddies. Dopo aver portato in giro il loro live "Upbeat, effervescent, bouncy, and danceable" (Punktastic) in tutto il Regno Unito, la loro feroce e contagiosa ambizione ha già costruito un pubblico quasi globale, avendo ora girato oltre 22 paesi, tra cui Europa, Canada, Giappone e Sud Est Asiatico. Con influenze sonore di artisti come Nofx, King Prawn e Capdown, i precedenti dischi della band, Always Looking Forward e Last Call, ha ricevuto valutazioni entusiaste dalla stampa e dal settore. La band è entrata in studio nel 2018 per registrare la loro ultima uscita, Love & Lacerations, che ha già visto un'importante copertura e sostegno da parte della stampa.

I The Hostiles offrono uno spettacolo dal vivo che esprime intensità e divertimento che può essere paragonabile a band di fama internazionale come i Descendents e i Rancid e stanno rapidamente diventando uno dei gruppi più importanti e rivoluzionari a guidare la nuova ondata di ska.