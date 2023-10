Angelo Branduardi in concerto al Teatro Corso di Mestre

Angelo Branduardi in concerto venerdì 24 novembre, alle ore 21.15, al Teatro Corso di Mestre, in duo con il polistrumentista Fabio Valdemarin.



"Confessioni di un malandrino" è un live acustico che restituisce la dimensione più intima e le emozioni più profonde dell’arte del grande menestrello della canzone italiana e che ripercorre in una veste insolita non solo i suoi brani più famosi, ma anche pezzi rari e chicche attinte dal cassetto della memoria. Ma non solo: una parte dei brani che verranno eseguiti è tratta dagli album che compongono la collana "Futuro Antico", progetto con il quale Branduardi ha ripreso composizioni tematiche dei secoli passati attraverso un lavoro di ricerca filologico-musicale.

Ad attendere il pubblico del Teatro Corso, oltre 100 minuti di note e magia in cui la chitarra e il violino di Angelo si accompagnano alla “piccola orchestra” di Fabio che, oltre al pianoforte a coda, suonerà chitarre e fisarmonica.