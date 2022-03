Anna Oxa in concerto a Mestre

Prezzo non disponibile

Anna Oxa, leggenda senza tempo della musica italiana, sale sul palco del teatro Corso di mestre per un concerto del suo nuovo tour "Voce sorgente". L’appuntamento è il 14 maggio, con prevendita attiva online su Ticketone e Vivaticket, oltre che nei normali punti vendita.

Ad organizzare la tappa mestrina è Amc Eventi e Comunicazione. «Uno spettacolo irripetibile - così il management descrive il concerto - L’artista sale sul palco non provenendo se non da se stessa, seguendo il percorso naturale della necessità del canto. Le canzoni non sono repertorio, sono urgenza sorgiva».