Ca' Foscari chiude l’anno accademico con il tradizionale concerto aperto a tutti

Sabato 10 giugno alle ore 20.30 si svolgerà, presso la Chiesa di San Cassiano a Venezia, il Concerto di fine anno accademico dell’Università Ca’ Foscari Venezia.



L’orchestra e il coro dell’Università Ca' Foscari sono complessi musicali attivi ormai da oltre 40 anni con lo scopo di offrire agli studenti ed al personale docente e non docente la possibilità di iniziare o continuare a coltivare la passione per la musica vocale e strumentale e di partecipare a concerti e registrazioni discografiche di alto livello artistico in Italia e all’estero.



Il repertorio di questi complessi varia annualmente e spazia dalla musica medievale e rinascimentale a quella contemporanea e d’avanguardia. Nella loro pluriennale attività essi hanno tenuto numerosissimi concerti in Italia e all’estero, hanno inciso un disco di polifonia rinascimentale veneta e quattro album sinfonico-corali assieme alla Camerata Vocalis della Università di Tübingen e all’Orchestra della radio tedesca sudoccidentale (Südwestfdunk) di Baden-Baden.

Recentemente il coro e dell'orchestra di Ca’ Foscari hanno eseguito tra l’altro il Te Deum di Marc-Antoine Charpentier, il Concerto Brandeburghese n.5 di Johann Sebastian Bach e la Missa da Sancta Francisca di Conradin Kreutzer. L’ingresso è libero e aperto.