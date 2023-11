Al Candiani il concerto di Antonio Lizana Quintet

Proseguono i concerti di Candiani Groove, rassegna di world music, organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Veneto Jazz: domenica 19 novembre alle ore 18.30 è la volta di Antonio Lizana Quintet.

Lizana, star del Nuevo Flamenco, è uno dei pochi artisti spagnoli che si sono esibiti nel prestigioso programma NPR Tiny Desk negli Stati Uniti. Nel corso degli anni, dall'uscita del suo primo album nel 2012, ha collaborato con artisti come Arturo O'Farrill e Alejandro Sanz su opere che hanno ricevuto premi Grammy. Ha anche collaborato su disco e sul palco con artisti come Snarky Puppy, Becca Stevens, Chano Domínguez, Alfredo Rodríguez, Emilio Solla, the Chai Masters, Marcus Miller, Ari Hoenig, la Mari de Chambao, Jorge Drexler, India Martínez, Jorge Pardo, José Mercé, Josemi Carmona, Carmen Linares e Pepe Habichuela.

Lo spettacolo di Lizana è descritto come un "viaggio mozzafiato dalle radici del flamenco al jazz contemporaneo", tutto accompagnato dai suoi testi pieni di sentimento che portano messaggi di ottimismo e verità al pubblico.