Mestre, la Banda Vivaldi in concerto in via Piave

Per festeggiare il Natale, la Portineria di quartiere di via Piave a Mestre invita tutta la città all’esibizione della Banda Vivaldi. L’appuntamento è per domenica 18 dicembre con partenza alle 10.30 dai giardini di via Piave e arrivo alle 12 nel sagrato della chiesa di Santa Maria di Lourdes.

Un’altra proposta della Portineria di Mestre che, con Ada per Venezia nel ruolo di capofila, punta a rianimare il quartiere Piave e a offrire aiuto ma anche intrattenimento a chi lo vive. Un’iniziativa organizzata con altre realtà molto attive nella zona: Viva Piraghetto, Gruppo di lavoro via Piave e l’aps Passa cinese.

"Portinerie di quartiere. Avamposto di Comunità" è un progetto innovativo e sperimentale di Cavv - Csv Venezia, in rete con alcune Odv (organizzazioni di volontariato) e Aps (associazioni di promozione sociale) della città metropolitana di Venezia. Sono già tre le portinerie attive: a Mestre, Chioggia e Venezia.