Al Toniolo il concerto di beneficenza dei The Sun

Martedì 4 aprile il Teatro Toniolo di Mestre diventa palcoscenico per il concerto dei The Sun, iniziativa benefica organizzata dalla Pastorale giovanile del Patriarcato di Venezia. L’evento, che rientra nel palinsesto de “Le Città in Festa”, avrà inizio alle 20.45. L’ingresso in teatro è possibile dalle ore 19.30.

I The Sun sono tra i maggiori esponenti del christian rock italiano. La Pastorale giovanile ha inserito questo evento tra gli appuntamenti diocesani del percorso di preparazione alla Pasqua, individuandolo come «momento di condivisione, festa, arricchimento spirituale, e con un preciso fine benefico», vale a dire la raccolta di fondi in sostegno all’associazione Hogar Niño Dios di Betlemme, casa di accoglienza per bambini e ragazzi disabili abbandonati e/o in grave necessità, a cui sarà devoluto il ricavato della serata.

Prevendita obbligatoria online.