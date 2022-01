Musica da camera e sinfonica: concerto di Sara Mingardo con il Quartetto di Venezia

Il primo concerto di musica da camera del nuovo anno, organizzato dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con l’associazione Amici della Musica di Mestre, si terrà martedì 11 gennaio alle ore 19.30 ed è affidato a Sara Mingardo insieme al Quartetto di Venezia.

La voce unica, brunita e carezzevole di Sara Mingardo, autentico contralto, rarissimo per la scena musicale odierna, incontra il quartetto d’archi, la formazione cameristica per eccellenza. La cantante mestrina insieme al Quartetto di Venezia: due autentiche gemme della nostra Città apprezzate in tutto il mondo.

Il Quartetto di Venezia continuerà nella sua esplorazione dei quartetti di Gian Francesco Malipiero, eseguendo il Quartetto per archi n. 7, al quale affiancherà il Quartetto in do minore op. 51 n. 1 di Johannes Brahms, e si farà anche “orchestra” per far risaltare il canto di Sara Mingardo in opere di Gustav Mahler.