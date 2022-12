Gran concerto di Capodanno a Chioggia

Domenica 1° gennaio 2023, alle ore 18, si svolge il tradizionale gran concerto di Capodanno all'auditorium San Nicolò di Chioggia. Sul palco l'orchestra sinfonica “G. Zarlino” con il coro lirico patavino “G.Verdi”, diretti dal maestro Pietro Perini.

"Fin ch’han dal vino" è il titolo che ho scelto per questo concerto, tratto dall’opera Don Giovanni di Mozart. Il vino inteso come momento di festa e di brindisi per l’augurio di un felice anno nuovo, come momento di euforia, di spensieratezza e di festa nella speranza che il 2023 sia migliore di quello che lasciamo. "Fin ch’han dal vino calda la testa, una gran festa fa preparar!": così incomincia la prima e quasi unica aria solista di Don Giovanni (che ascolteremo in concerto cantata dal baritono Alberto Zanetti) rivolgendosi al suo servo Leporello, ed è davvero una grande festa di musica e danza alla quale il pubblico potrà partecipare come ascoltatore.

Il programma prevede arie d’opera e brani famosi dai più celebri capolavori di Mozart, Bellini, Donizetti, Verdi e Puccini.

W. A. Mozart, Ouverture "Così fan tutte"

W. A. Mozart, “Fin ch’an dal vino” aria Don Giovanni (Alberto Zanetti – baritono)

G. Puccini, "O mio babbino caro" (Marina Bontempelli - soprano)

G. Puccini, “Ch’ella mi creda” – La fanciulla del West (Giorgio Casciarri – tenore)

G. Bizet, Habanera – Carmen (Francesca Gerbasi – mezzosoprano e coro)

G. Rossini, “Largo al factotum della città” Cavatina (Alberto Zanetti)

G. Donizetti, “Quel guardo il cavaliere” - Don Pasquale (Marina Bontempelli)

G. Donizetti, aria da "La Figlia del reggimento" (Giorgio Casciarri)

G. Bizet, Seguidilla - Carmen

G. Donizetti, "Che interminabile andirivieni" – Don Pasquale (coro)

G. Donizetti, Duetto "Signorina In Tanta Fretta" Norina – Don Pasquale

C. Saint Saens, “Mon coeur s’ouvre A’ ta voix” – Samson et Dalila (Francesca Gerbasi)

G. Puccini, “Nessun dorma” da Turandot (Giorgio Casciarri, tenore - coro femminile)

G. Verdi, “Va’ pensiero” – Nabucco (coro)

J. Strauss, "Sul bel Danubio blu" (coro)

Prevendite biglietti: giovedì 29 dicembre 2022 dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00. Domenica 1 gennaio 2023 dalle 16.00 fino a inizio concerto. Info & prenotazioni +39 329 9782440 – 347 4967557